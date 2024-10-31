Аморим высказался о своём назначении на пост тренера «Манчестер Юнайтед»

«Это переговоры между двумя клубами. Подобное всегда непросто, даже с учётом пунктов [об освобождении]. Им нужно всё обсудить. Мы получим разъяснения после игры [в пятницу], тогда всё станет ясно. Так что остаётся ещё один день, и после завтрашней игры будет известно решение.



Что мне нравится в чемпионате Англии? Всё», — приводит слова Аморима Evening Standard.