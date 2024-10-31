В «Аталанте» объяснили использование песни «Дюны» в анонсе матча

РИМ, 31 окт — РИА Новости. Футбольный клуб «Аталанта», который анонсировал матч против «Монцы» в 10-м туре чемпионата Италии роликом с песней группы «Дюна», использовал ставшее вирусным видео из соцсети TikTok, не зная, что оно содержит российскую музыку, рассказала РИА Новости представитель пресс-службы клуба.
«Молодые ребята из отдела социальных сетей взяли вирусное видео из TikTok, где танцуют петух и фигуры за ним. Под этим нет какой-то истории, там не знали, что это за музыка», — сказала она.
По словам собеседницы агентства, в клубе заметили реакцию в России на ролик и понимают, почему видео вызвало такой отклик.
«В Италии так же заинтересовались бы использованием нашей музыки из 90-х в роликах за рубежом. Но я, честно говоря, не понимаю TikTok, видимо, в силу возраста», — добавила она.
В официальном аккаунте «Аталанты» в TikTok в преддверии матча, состоявшегося в среду, было опубликовано видео с песней «Привет с большого бодуна». Под музыку «Дюны» в ролике идут персонажи популярной среди детей и подростков компьютерной игры, в подписи указывается, что с таким настроением фанаты «Аталанты» спешат на матч.