Тренер «Наполи» Конте: Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов

«Наша цель — вернуться в Лигу чемпионов. “Аталанту” без сомнения следует причислить к сильным командам. Я с большим уважением отношусь к Гасперини, который добился результатов упорным трудом. У команд, попавших в Лигу чемпионов, составы лучше, чем у нас», — приводит слова Конте журналист Николо Скира в социальной сети X (ранее Twitter).