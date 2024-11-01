«Моуринью 2.0, но у него будет свой путь». Английские СМИ — о назначении Аморима главным тренером «МЮ»

«Некоторые люди, не связанные с клубом, слишком охотно указывают на параллели между Аморимом и тен Хагом. Они — тренеры, которые добились успеха в больших клубах не топ-лиг. Теперь и Рубену предстоит окунуться в самый сложный европейский чемпионат. “АПЛ — это другой мир”, — сказал один человек, знакомый с ходом переговоров. Никаких гарантий нет. Это не то же самое, что назначение Клоппа в “Ливерпуль” в 2015 году. “МЮ” снова пригласил талантливого и перспективного. Что было до этого — мы уже видели. И не один раз».