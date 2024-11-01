Обида и разочарование? Чем завершились переговоры Магомеда Адиева с «Актобе»

Специалист в начале текущего года вел переговоры с руководством клуба и области, однако тогда предпочел сосредоточиться на стыковых играх Евро-2024. В свою очередь, Магомед Адиев рекомендовал в «Актобе» другого россиянина — Дмитрия Парфенова, покинувшего клуб в августе. После этого «красно-белые» вновь обратились к Адиеву, на тот момент освободившегося после ухода из «Ахмата», однако стороны не сошлись в условиях контракта.