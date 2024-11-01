Обида и разочарование? Чем завершились переговоры Магомеда Адиева с «Актобе»

Специалист в начале текущего года вел переговоры с руководством клуба и области, однако тогда предпочел сосредоточиться на стыковых играх Евро-2024. В свою очередь, Магомед Адиев рекомендовал в «Актобе» другого россиянина — Дмитрия Парфенова, покинувшего клуб в августе. После этого «красно-белые» вновь обратились к Адиеву, на тот момент освободившегося после ухода из «Ахмата», однако стороны не сошлись в условиях контракта.
Сам Магомед Адиев решил взять перерыв до следующего года, в то время как в «Актобе» отказались от его кандидатуры окончательно.
По данным источника, близкому к ситуации, в руководстве клуба остались разочарованы неудачными переговорами с экс-тренером сборной Казахстана. «Актобе» после окончания сезона-2024 планирует рассмотреть кандидатуры других специалистов.
Добавим, что в текущем сезоне команде удалось завоевать Кубок Казахстана, переиграв в финале «Атырау» (2:1).