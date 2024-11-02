Левандовски признан лучшим игроком Ла Лиги в октябре

Всего в нынешнем сезоне Левандовски сыграл 14 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.