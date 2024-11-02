Источник: в Саудовской Аравии предложили Винисиусу контракт с самой высокой зарплатой в истории футбола

Отмечается, что 24-летнему игроку представили амбициозный проект. Ему предложили четырехлетний контракт с «Аль-Хилялем», который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории. При этом Винисиусу пообещали, что он сможет иметь право голоса при формировании состава клуба.