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Источник: в Саудовской Аравии предложили Винисиусу контракт с самой высокой зарплатой в истории футбола

Правительственная делегация Саудовской Аравии в последние недели обсуждала с окружением форварда «Реала» Винисиуса Жиниора условия возможного перехода футболиста в саудовский чемпионат, сообщает журналист Санти Ауна.

Источник: Reuters

Отмечается, что 24-летнему игроку представили амбициозный проект. Ему предложили четырехлетний контракт с «Аль-Хилялем», который сделает его самым высокооплачиваемым футболистом в истории. При этом Винисиусу пообещали, что он сможет иметь право голоса при формировании состава клуба.

В Саудовской Аравии хотят заполучить бразильского нападающего в 2026 году. Сам игрок дал понять, что он готов переехать на Ближний Восток не раньше этого времени.

Ранее появилась информация о том, что Винисиус и его окружение начали серьезно рассматривать вариант ухода из мадридского клуба, после того как игрок не получил «Золотой мяч».

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