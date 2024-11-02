«Реал» провёл переговоры с Вирцем, «Байер» хочет сохранить игрока в клубе — Плеттенберг

По информации источника, несмотря на переговорный процесс с немецким футболистом, «сливочные» ещё не общались с леверкузенским клубом. В «Байере» надеются, что Вирц продлит контракт, заканчивающийся летом 2027 года, и останется в команде. При этом «фармацевты» предпочитают, чтобы Вирц перешёл в «Реал», а не в мюнхенскую «Баварию».