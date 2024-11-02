Команда Роналду прервала впечатляющую серию соперника! А фанаты провоцировали Криштиану

Позднее футболисты «Аль-Хиляля» претендовали на пенальти. Митрович оказался на газоне после того, как в него влетел вратарь Бенто (он шёл на верховой мяч, но явно опоздал). Немецкий арбитр Феликс Цвайер сам сбегал к монитору и оставил первоначальное решение в силе — нет пенальти. Судья накинул девять минут к основному времени матча, однако огня в концовке не было. «Аль-Хиляль» прервал победную серию и впервые в сезоне потерял очки. «Аль-Наср», в свою очередь, не обыгрывает принципиального соперника в течение шести встреч подряд.