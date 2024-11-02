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Тренер «Интер Майами» отреагировал на слухи о возможном переходе Неймара в клуб

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал слухи о потенциальном переходе нападающего «Аль-Хиляля» Неймара в американский клуб. Ранее в СМИ появилась информация, что бразильский футболист уже купил недвижимость в Майами.

Источник: Getty Images

«Нельзя так легко и свободно говорить о том, может ли игрок перейти в другой клуб. Когда речь идёт о подобных вещах, нужны более весомые аргументы [чем покупка недвижимости]. Нельзя рассуждать об этом [о переходе футболиста] только потому, что он купил здесь дом или потому, что его девушка из Форт-Лодердейла (курортный город на восточном побережье южной Флориды, расположенный между городами Майами и Уэст-Палм-Бич. — Прим. “Чемпионата”)», — приводит слова Мартино Goal.