Джеррард ответил на критику людей, призывающих его покинуть пост тренера «Аль-Иттифака»

Я встречаюсь с господином Хатемом после каждой игры (Хатем Элмесихел — вице-президент «Аль-Иттифака». — Прим. «Чемпионата»), и мы обсуждаем футбол, будь то победа, поражение или ничья. У нас фантастическая поддержка: с моей стороны, со стороны персонала и представителей правления команды", — приводит слова Джеррарда Daily Mail.