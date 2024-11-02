Джеррард ответил на критику людей, призывающих его покинуть пост тренера «Аль-Иттифака»

"На моём месте любой будет сталкиваться с разочарованием болельщиков, если учитывать последние результаты. Я должен взять ответственность на себя. Продолжу бороться и работать, чтобы улучшить результаты.
Я не реагирую и не беспокоюсь слишком сильно из-за чьего-либо мнения в социальных сетях. Мой приоритет — этот клуб. Прислушиваюсь к людям внутри команды и продолжаю поддерживать своих игроков.
Я встречаюсь с господином Хатемом после каждой игры (Хатем Элмесихел — вице-президент «Аль-Иттифака». — Прим. «Чемпионата»), и мы обсуждаем футбол, будь то победа, поражение или ничья. У нас фантастическая поддержка: с моей стороны, со стороны персонала и представителей правления команды", — приводит слова Джеррарда Daily Mail.
После восьми туров саудовского чемпионата «Аль-Иттифак» набрал 11 очков и занимает 10-е место.