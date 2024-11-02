Тен Хаг опубликовал прощальное письмо после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

Я всегда с удовольствием встречался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Ходить по улицам и общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США было невероятно — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» особенным. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне почувствовать эту поддержку. Я также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена.