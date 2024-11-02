Тен Хаг опубликовал прощальное письмо после увольнения из «Манчестер Юнайтед»

"Дорогие болельщики,
Позвольте мне начать с благодарности. Спасибо за то, что вы всегда поддерживаете клуб. Будь то игра вдали далеко от дома или в тяжёлом матче на «Олд Траффорд», ваша поддержка всегда была непоколебимой. Атмосфера на «Олд Траффорд» всегда была потрясающей, благодаря вам. Я чувствовал это много раз.
Я всегда с удовольствием встречался с болельщиками «Манчестер Юнайтед» по всему миру. Ходить по улицам и общаться с фанатами в Англии, Европе, Азии, Австралии, США было невероятно — вы вдохновляли меня и излучали сильное чувство единства. Это то, что делает болельщиков «Юнайтед» особенным. Я хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне почувствовать эту поддержку. Я также хочу поблагодарить сотрудников всех отделов клуба за их неизменную поддержку в хорошие и плохие времена.
Мы выиграли два трофея — достижения, которыми я буду гордиться до конца жизни. Конечно, моей мечтой было чтобы в шкафу было больше трофеев, но, к сожалению, этой мечте не суждено сбыться.
Я желаю всем болельщикам «Манчестер Юнайтед» только успехов, трофеев и славы. Ваша поддержка и тепло от всех в клубе помогли мне почувствовать себя как дома. Спасибо вам за эту главу в моей жизни", — написал тен Хаг.