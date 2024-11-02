Матерацци: «Золотой мяч» не имеет большого значения, иногда там принимают странные решения

Я думаю, что «Золотой мяч» не имеет большого значения. Реальная ценность определяется клубами, с которыми вы выигрываете трофеи. И я бы сказал, что Лаутаро находится в хорошем положении. Он побеждал с «Интером» и Аргентиной, включая Кубок мира и два Кубка Америки, последний из которых он выиграл как лучший бомбардир. Вот что имеет значение. Я говорю вам как победитель чемпионата мира, который забил в финале с Францией и даже не входил в топ-50 «Золотого мяча» в 2006 году", — приводит слова Матерацци Football Italia.