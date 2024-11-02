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Байбек вывел «Кайрат» в лидеры КПЛ

Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между алматинским «Кайратом» и шымкентским «Ордабасы», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Ордабасы"

Первыми гол во встрече в Алматы забили хозяева поля, на 42-й минуте бразильский форвард Элдер Сантана удачно сыграл на добивании.

«Ордабасы» сравнял счет на 75-й минуте после точного удара головой в исполнении Еркебулана Тунгышбаева.

«Кайрат» сумел вырвать победу на 84-й минуте благодаря дальнему удару Олжаса Байбека, который появился на поле во втором тайме.

Таким образом, алматинцы набрали 44 очка и вновь вернулись на вершину таблицы КПЛ. Впрочем, у «Астаны», набравшей 43 балла имеется матч в запасе. Столичные завтра, 3 ноября, сыграют на выезде с «Тоболом».

У «Ордабасы» 39 очков и третья позиция в таблице.

Кайрат
2:1
Первый тайм: 0:0
Ордабасы
Футбол, Казахстан, 25-й тур
2.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Central Stadium
Главные тренеры
Рафаэль Уразбахтин
Александр Седнев
Статистика
0
Желтые карточки
0
0
Красные карточки
0
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
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Кайрат
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