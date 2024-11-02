Байбек вывел «Кайрат» в лидеры КПЛ

Таким образом, алматинцы набрали 44 очка и вновь вернулись на вершину таблицы КПЛ. Впрочем, у «Астаны», набравшей 43 балла имеется матч в запасе. Столичные завтра, 3 ноября, сыграют на выезде с «Тоболом».