В «Тоболе» может произойти отставка в случае поражения «Астане»

Руководители области провели встречу с клубом, где поставили задачу — взять максимальное количество очков в оставшихся двух играх. Особое внимание было уделено предстоящей игре в КПЛ 3 ноября против столичной команды.
В случае поражения от «Астаны» руководство и главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев могут покинуть свои посты.
Добавим, что ранее из-за давления со стороны третьих лиц обслуживать матч отказался главный арбитр Денис Тевяшов, вместо которого назначили Руслана Султангалиева.
«Астана» после 22 игр занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая «Кайрат». Что касается «Тобола», то команда все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, отставая от третьего места на три очка.