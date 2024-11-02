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В «Тоболе» может произойти отставка в случае поражения «Астане»

Руководству костанайского «Тобола» сообщили о последствиях в случае поражения от «Астаны» в 25 туре КПЛ, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: ФК "Тобол"

Руководители области провели встречу с клубом, где поставили задачу — взять максимальное количество очков в оставшихся двух играх. Особое внимание было уделено предстоящей игре в КПЛ 3 ноября против столичной команды.

В случае поражения от «Астаны» руководство и главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев могут покинуть свои посты.

Добавим, что ранее из-за давления со стороны третьих лиц обслуживать матч отказался главный арбитр Денис Тевяшов, вместо которого назначили Руслана Султангалиева.

«Астана» после 22 игр занимает первое место в турнирной таблице, на два очка опережая «Кайрат». Что касается «Тобола», то команда все еще сохраняет шансы на бронзовые медали, отставая от третьего места на три очка.

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