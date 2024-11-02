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Разгромом с 8 голами завершился матч предпоследнего тура КПЛ

Состоялся матч 25 тура КПЛ-2024 между петропавловским «Кызыл-Жаром» и кызылординским «Кайсаром», сообщают Vesti.kz.

Источник: ФК "Кызыл-Жар"

Встреча в Петропавловске завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:2.

Гости первыми на 13-й минуте открыли счет усилиями Василия Совпеля.

Затем, «Кайсар» получил в свои ворота шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Сенин Себаи (41, 52 и 38 минута). Дубль оформил Евгений Березкин (19, 64), еще один гол забил Лука Имнадзе (75).

В составе «Кайсара» на 90-й минуте второй мяч забил Совпель.

Таким образом, «Кызыл-Жар» набрал 26 очков и остался на девятом месте. У «Кайсара» 31 балл и восьмая строчка в таблице КПЛ.

Кызыл-Жар
6:2
Первый тайм: 0:0
Кайсар
Футбол, Казахстан, 25-й тур
2.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
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