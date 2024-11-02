Разгромом с 8 голами завершился матч предпоследнего тура КПЛ

Встреча в Петропавловске завершилась разгромной победой хозяев со счетом 6:2.
Гости первыми на 13-й минуте открыли счет усилиями Василия Совпеля.
Затем, «Кайсар» получил в свои ворота шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Сенин Себаи (41, 52 и 38 минута). Дубль оформил Евгений Березкин (19, 64), еще один гол забил Лука Имнадзе (75).
В составе «Кайсара» на 90-й минуте второй мяч забил Совпель.
Таким образом, «Кызыл-Жар» набрал 26 очков и остался на девятом месте. У «Кайсара» 31 балл и восьмая строчка в таблице КПЛ.