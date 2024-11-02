Разгромом с 8 голами завершился матч предпоследнего тура КПЛ

Затем, «Кайсар» получил в свои ворота шесть мячей. Хет-трик на свой счет записал Сенин Себаи (41, 52 и 38 минута). Дубль оформил Евгений Березкин (19, 64), еще один гол забил Лука Имнадзе (75).