Бабаяна наказали после скандального матча «Астаны» в КПЛ

«За нарушение пунктов 10,12,13 Кодекса этики КФФ, выразившееся в неспортивном оскорбительном поведении физическом воздействии в адрес игрока команды соперника в матче 17 тура OLIMPBET-Чемпионата Республики Казахстан между командами “Астана” — “Атырау”, руководствуясь пунктом 48 Кодекса этики КФФ, главного тренера команды “Астана” Бабаян Григория Константиновича дисквалифицировать на 2 (два) матча, а также наложить штраф в размере 300 МРП, что составляет 1 107 600 (один миллион сто семь тысяч шестьсот) тенге. Срок дисквалификации считать с 31 октября 2024 года. Бабаян Григорию Константиновичу оплатить штраф до 01 декабря 2024 года включительно», — гласит сообщение Контрольного, дисциплинарного и этического комитета Казахстанской федерации футбола.