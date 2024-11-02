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«Арсенал» — в кризисе? Теперь ещё одно сенсационное поражение

Как же долго «Ньюкасл» ждал эту победу.

Источник: Getty Images

10-й тур АПЛ стартовал с большого матча. «Ньюкасл», который ещё в прошлом сезоне играл в Лиге чемпионов, принимал на своём поле «Арсенал». Лондонцы два сезона подряд боролись за чемпионство, и того же от них ждут и в этом. Однако они снова потеряли очки. Причём в матче с командой, которая не могла выиграть пять туров подряд.

Впрочем, «Арсенал» в первом тайме смотрелся неплохо. Казалось, гости хорошо изучили соперника и нашли его слабые места. Например, на 11-й минуте Давид Райя одним пасом перекинул всю оборону «Ньюкасла», который не ожидал рывка левого защитника Юрриена Тимбера в центр нападения.

Получилось так, что Тино Ливраменто пришлось разрываться между Габриэлом Мартинелли на фланге и Тимбером в центре. Правда, нидерландец принял мяч спиной к воротам и упустил темп атаки, но проникать в опасные зоны гостям удавалось. Хотя Мартина Эдегора всё равно не хватало. На его позиции вышел Кай Хаверц, который помогал создавать пространство, но не был тем, кто отдаёт проникающие передачи в штрафную.

Пожалуй, до перерыва самый убойный момент «Арсенала» получил Микель Мерино. Испанец после углового бил с нескольких метров. Однако его выстрел пришёлся в отвернувшегося Льюиса Холла. Позже стало понятно, что это единственный удар в створ за весь матч у команды Микеля Артеты.

Ну, а единственный гол в первом тайме остался за «Ньюкаслом». Его атака получилась на удивление простой. «Арсенал» в этом случае обошёлся без прессинга на чужой половине поля, но гости прошли от ворот до ворот за три передачи. Затем никто не помешал Энтони Гордону навесить с фланга, а Александеру Исаку — пробить головой. Для нападающего это 12-й гол за последние 12 домашних матчей в АПЛ.

Второй тайм «Арсенал» начал резво. Только вот мало бил по воротам — первые четыре удара после перерыва остались за гостями. Артета сделал несколько замен. В том числе заменил Тимбера на более склонного к атаке Александра Зинченко, который традиционно смещался в центр поля при владении. После этого опасно бил Деклан Райс в дальний угол, и неплохой момент был у Леандро Троссарда, который занял место Мартинелли на левом фланге.

До конца матча «Арсенал» больше владел мячом, но по-настоящему опасных моментов не создал. Разве что удар головой Райса на 90+3-й минуте. «Ньюкасл» не мог победить пять туров подряд, но теперь играл по счёту и относительно спокойно забрал три очка. «Арсенал» же не побеждает в АПЛ теперь три матча подряд (после 0:2 от «Борнмута» и 2:2 с «Ливерпулем»). По итогам тура «Сити» может оторваться от лондонцев на восемь очков.

Григорий Телингатер

Ньюкасл Юнайтед
1:0
Первый тайм: 1:0
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 10
2.11.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Микель Артета
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Александр Исак
(Энтони Гордон)
12′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
90+4′
5
Фабиан Шер
39′
20
Льюис Холл
21
Валентино Ливраменто
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
36
Шон Лонгстафф
14
Александр Исак
28
Джозеф Уиллок
62′
65′
8
Сандро Тонали
71′
39
Бруну Гимарайнс
90′
25
Ллойд Келли
10
Энтони Гордон
85′
11
Харви Барнс
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
29
Кай Хаверц
90+7′
41
Деклан Райс
7
Букайо Сака
12
Юррьен Тимбер
66′
71′
4
Бен Уайт
5
Томас Партей
86′
20
Жорже Луиз Фреллу Жоржиньо
88′
23
Микель Мерино
56′
61′
17
Александр Зинченко
11
Габриел Мартинелли
61′
53
Итан Нванери
19
Леандро Троссар
71′
9
Габриэл Жезус
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
10
4
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
6
16
Фолы
18
0
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джон Брукс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь