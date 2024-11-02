«Арсенал» — в кризисе? Теперь ещё одно сенсационное поражение

До конца матча «Арсенал» больше владел мячом, но по-настоящему опасных моментов не создал. Разве что удар головой Райса на 90+3-й минуте. «Ньюкасл» не мог победить пять туров подряд, но теперь играл по счёту и относительно спокойно забрал три очка. «Арсенал» же не побеждает в АПЛ теперь три матча подряд (после 0:2 от «Борнмута» и 2:2 с «Ливерпулем»). По итогам тура «Сити» может оторваться от лондонцев на восемь очков.