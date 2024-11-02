Футболист Сафонов впервые с сентября сыграет за ПСЖ

Сафонов впервые сыграет за ПСЖ с сентября. 18 сентября россиянин дебютировал за клуб в матче Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0), 21 и 27 сентября защищал ворота команды в играх чемпионата Франции против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).