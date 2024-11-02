Футболист Сафонов впервые с сентября сыграет за ПСЖ

ПАРИЖ, 2 ноября. /ТАСС/. Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе на матч 10-го тура чемпионата Франции по футболу против «Ланса». Об этом сообщила пресс-служба команды.
Встреча пройдет 2 ноября в Париже. Начало — 19:00 мск.
Сафонов впервые сыграет за ПСЖ с сентября. 18 сентября россиянин дебютировал за клуб в матче Лиги чемпионов с испанской «Жироной» (1:0), 21 и 27 сентября защищал ворота команды в играх чемпионата Франции против «Реймса» (1:1) и «Ренна» (3:1).
Сафонов перешел в ПСЖ в июле из «Краснодара».