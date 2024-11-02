«Манчестер Сити» проиграл впервые в сезоне АПЛ и лишился лидерства

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Борнмуту» со счетом 1:2 в гостевом матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).
У победителей голы забили Антуан Семеньо (9-я минута) и Эванилсон (64), у проигравших отличился Йошко Гвардиол (82).
«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы лишились первого места в турнирной таблице (23 очка). Их обошел «Ливерпуль» (25), победивший «Брайтон» (2:1).
«Борнмут» с 15 очками поднялся на восьмую строчку.
В следующем туре «Манчестер Сити» 9 ноября в гостях сыграет с «Брайтоном», «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Брентфордом».