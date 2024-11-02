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«Манчестер Сити» проиграл впервые в сезоне АПЛ и лишился лидерства

Подопечные Хосепа Гвардиолы уступили «Борнмуту» со счетом 1:2. В турнирной таблице АПЛ на первое место вышел «Ливерпуль», обыгравший «Брайтон» (2:1).

Источник: Getty Images

Футболисты «Манчестер Сити» проиграли «Борнмуту» со счетом 1:2 в гостевом матче 10-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

У победителей голы забили Антуан Семеньо (9-я минута) и Эванилсон (64), у проигравших отличился Йошко Гвардиол (82).

«Манчестер Сити» потерпел первое поражение в нынешнем сезоне АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы лишились первого места в турнирной таблице (23 очка). Их обошел «Ливерпуль» (25), победивший «Брайтон» (2:1).

«Борнмут» с 15 очками поднялся на восьмую строчку.

В следующем туре «Манчестер Сити» 9 ноября в гостях сыграет с «Брайтоном», «Борнмут» в тот же день на выезде встретится с «Брентфордом».

Борнмут
2:1
Первый тайм: 1:0
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 10
2.11.2024, 18:00 (МСК UTC+3)
Vitality Stadium
Главные тренеры
Андони Ираола
Хосеп Гвардиола
Голы
Борнмут
Антуан Семеньо
9′
Эванилсон
64′
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
82′
Составы команд
Борнмут
42
Марк Траверс
3
Милош Керкез
5
Маркос Сенеси
15
Адам Смит
27
Илья Забарный
4
Льюис Кук
24
Антуан Семеньо
10
Райан Кристи
6′
66′
12
Тайлер Адамс
90+1′
16
Маркус Таверньер
90′
2
Дин Хейсен
9
Эванилсон
77′
7
Дэвид Брукс
19
Джастин Клюйверт
77′
26
Энес Юнал
Манчестер Сити
31
Эдерсон
2
Кайл Уокер
71′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
20
Бернарду Силва
27
Матеус Нунес
9
Эрлин Бреут Холанн
47
Фил Фоден
6
Натан Аке
73′
82
Рико Льюис
19
Илкай Гюндоган
85′
11
Жереми Доку
Статистика
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
12
Удары (всего)
19
6
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
10
10
Фолы
6
2
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Борнмут
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь