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«Флуминенсе» разорвал контракт с Марсело

«Флуминенсе» разорвал контракт с Марсело после конфликта.

Источник: Reuters

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» разорвал контракт с защитником Марсело, сообщается на сайте команды.

Марсело 1 ноября вступил в перепалку с главным тренером команды Мано Менезесом во время матча чемпионата страны с «Гремио» (2:2), после чего тот отменил его выход на замену.

«Флуминенсе» и Марсело объявляют о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело будут поддерживаться. Имя спортсмена недавно было увековечено на стадионе тренировочного центра", — говорится в сообщении.

Марсело 36 лет, он воспитанник «Флуминенсе». В 2023 году защитник вернулся в команду, его контракт был рассчитан до конца 2024 года. Марсело — шестикратный чемпион Испании, пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».