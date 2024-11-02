«Флуминенсе» разорвал контракт с Марсело

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Бразильский футбольный клуб «Флуминенсе» разорвал контракт с защитником Марсело, сообщается на сайте команды.
Марсело 1 ноября вступил в перепалку с главным тренером команды Мано Менезесом во время матча чемпионата страны с «Гремио» (2:2), после чего тот отменил его выход на замену.
«Флуминенсе» и Марсело объявляют о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело будут поддерживаться. Имя спортсмена недавно было увековечено на стадионе тренировочного центра", — говорится в сообщении.
Марсело 36 лет, он воспитанник «Флуминенсе». В 2023 году защитник вернулся в команду, его контракт был рассчитан до конца 2024 года. Марсело — шестикратный чемпион Испании, пятикратный победитель Лиги чемпионов в составе мадридского «Реала».