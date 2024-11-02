«Флуминенсе» разорвал контракт с Марсело

«Флуминенсе» и Марсело объявляют о расторжении контракта по взаимному согласию сторон. Эмоциональные связи между «Флуминенсе» и Марсело будут поддерживаться. Имя спортсмена недавно было увековечено на стадионе тренировочного центра", — говорится в сообщении.