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Сафонов в составе ПСЖ впервые сыграл на ноль в матче чемпионата Франции

Парижский клуб обыграл «Ланс» со счетом 1:0.

Источник: Getty Images

Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Ланс» со счетом 1:0 в домашнем матче десятого тура чемпионата Франции.

Гол забил Усман Дембеле (4-я минута).

На 59-й минуте красную карточку получил узбекистанский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе впервые с конца сентября и первый раз в карьере сыграл на ноль в чемпионате Франции.

ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.

За парижский клуб Сафонов провел свой четвертый матч.

ПСЖ набрал 26 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре парижане 9 ноября в гостях сыграют с «Анже».

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 1:0
Ланс
Футбол, Франция, Тур 10
2.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Уилл Стилл
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
4′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
57′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
71′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
71′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
61′
19
Ли Кан Ин
Ланс
30
Брис Самба
3
Дейвер Мачадо
4
Кевин Дансо
86′
13
Джоаннер Чавес
25
Абдукодир Хусанов
45+1′
59′
8
Мбала Нзола
24
Жонатан Гради
47′
62′
20
Маланг Сарр
18
Анди Диуф
62′
80′
10
Давид Да Кошта
28
Адриен Томассон
62′
23
Нейл Эль-Айнауи
7
Флориан Сотока
20′
15
Хамзат Оджедиран
38
Анасс Зарури
80′
36
Реми Лабо Ласкари
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
3
Фолы
20
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Ланс
Чемпионат Франции: таблица и календарь