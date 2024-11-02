Сафонов в составе ПСЖ впервые сыграл на ноль в матче чемпионата Франции

Футболисты «Пари Сен-Жермен» обыграли «Ланс» со счетом 1:0 в домашнем матче десятого тура чемпионата Франции.
Гол забил Усман Дембеле (4-я минута).
На 59-й минуте красную карточку получил узбекистанский защитник «Ланса» Абдукодир Хусанов.
Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе впервые с конца сентября и первый раз в карьере сыграл на ноль в чемпионате Франции.
ПСЖ объявил о подписании контракта с Сафоновым 14 июня. Соглашение рассчитано до лета 2029 года. Стоимость трансфера голкипера сборной России из «Краснодара» оценивается в €20 млн.
За парижский клуб Сафонов провел свой четвертый матч.
ПСЖ набрал 26 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице. В следующем туре парижане 9 ноября в гостях сыграют с «Анже».