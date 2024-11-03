Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определённое превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Превосходство возникает, когда противник оказывает сильное давление на противоположной половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, и это позволяет оставить на поле свободного игрока. В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить. Сафонов не допустил ошибок. Он полноценный игрок, и я считаю, что в этих сложных игровых ситуациях мы провели очень хороший матч», — приводит слова Энрике Le Figaro.