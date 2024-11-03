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Тренер «ПСЖ» Энрике оценил игру Сафонова в матче с «Лансом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике высказался об игре российского голкипера Матвея Сафонова в матче 10-го тура чемпионата Франции с «Лансом» (1:0).

Источник: Getty Images

«Я считаю, что Сафонов помог сформировать определённое превосходство, он был очень хорош. Ему было нелегко, но я очень доволен его игрой. Превосходство возникает, когда противник оказывает сильное давление на противоположной половине поля. Но соперник должен атаковать вратаря, и это позволяет оставить на поле свободного игрока. В большинстве случаев мы находили решения, и это превращалось в возможность забить. Сафонов не допустил ошибок. Он полноценный игрок, и я считаю, что в этих сложных игровых ситуациях мы провели очень хороший матч», — приводит слова Энрике Le Figaro.

На данный момент «ПСЖ» единолично возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции, записав в свой актив 26 очков.

ПСЖ
1:0
Первый тайм: 1:0
Ланс
Футбол, Франция, Тур 10
2.11.2024, 19:00 (МСК UTC+3)
Parc des Princes
Главные тренеры
Луис Энрике
Уилл Стилл
Голы
ПСЖ
Усман Дембеле
(Брэдли Барколя)
4′
Составы команд
ПСЖ
39
Матвей Сафонов
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
57′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
87
Жоау Невеш
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
71′
14
Дезире Дуэ
11
Марко Асенсио
71′
33
Уоррен Заир-Эмери
10
Усман Дембеле
61′
19
Ли Кан Ин
Ланс
30
Брис Самба
3
Дейвер Мачадо
4
Кевин Дансо
86′
13
Джоаннер Чавес
25
Абдукодир Хусанов
45+1′
59′
8
Мбала Нзола
24
Жонатан Гради
47′
63′
20
Маланг Сарр
18
Анди Диуф
62′
80′
10
Давид Да Кошта
28
Адриен Томассон
63′
23
Нейл Эль-Айнауи
7
Флориан Сотока
20′
15
Хамзат Оджедиран
38
Анасс Зарури
80′
36
Реми Лабо Ласкари
Статистика
1
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
1
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
13
8
Удары в створ
2
0
Штанги, перекладины
0
7
Угловые
4
3
Фолы
20
2
Офсайды
3
Судейская бригада
Главный судья
Вилли Делажо
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
ПСЖ
Ланс
Чемпионат Франции: таблица и календарь