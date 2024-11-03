Миранчук снова в огне! Выдал голевую на последних минутах битвы с Месси! Видео

«Атланта» долго приходила в себя и вернула уверенность лишь к середине второго тайма. На 58-й минуте Деррик Уильямс успешно замкнул подачу Педру Амадора. Счёт стал 1:1. А опасных моментов становилось всё больше. На этот раз Брэд Гузан уже спасал «Атланту». В последнее время он часто косячит в начале, а потом пытается загладить свою вину успешными сейвами. А вот Миранчук во втором тайме был уже не так хорош. Он редко получал мяч, не создавал остроты и почти перестал бить по воротам. К счастью, на этот раз россиянина никто не менял, и у него оставалось время, чтобы проявить себя.