Флик перевернул в «Барселоне» всё. И речь не о футболе

Ещё в начале работы Флик принял решение, что ему необходимо снизить шум вокруг «Барсы». Одной из причиной проблем Хави стал чрезмерный контроль тренера за информацией вокруг клуба. Он был в курсе всего, что говорится о «Барселоне», а также искал источник каждой утечки. Это отвлекало от повседневной работы. Как отмечает ESPN, Флик действует иначе: он сосредоточен на работе. Немец сокращает свой круг общения в клубе, оставляя исключительно тех, с кем ему необходима коммуникация. Он дружелюбен со всеми сотрудниками и директорами, но ограничивается деловым общением.