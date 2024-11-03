«Реал» разорвал отношения с организаторами «Золотого мяча» — Marca

По информации источника, «Королевский клуб» исключил любые контакты с УЕФА, кроме вопросов по организации матчей. В «Реале» считают, что теперь Винисиусу вряд ли когда-либо вручат «Золотой мяч», в то время как сам бразильский футболист не понимает, что ещё ему нужно сделать для получения этой награды.