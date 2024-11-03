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Трехкратный чемпион Казахстана решил свою судьбу в матче КПЛ с удалением и двумя голами

Сегодня, 3 ноября, в матче 25-го тура казахстанской премьер-лиги «Туран» дома сыграл со столичным «Женисом», передает Vesti.kz.

Источник: ФК "Женис"

Уже на второй минуте Павел Киреенко вывел хозяев вперед, но Ян Труфанов спас свою команду от поражения. Отметим, что весь второй тайм «Туран» играл в меньшинстве.

Ничья позволила «Женису» набрать 24 балла и занять десятое место в турнирной таблице. Таким образом, трехкратный чемпион Казахстана (2000, 2001, 2006) — сохранил себе прописку в КПЛ на следующий сезон.

В свою очередь, у «Турана» стало 20 очков, что позволило закрепиться на 12-ой строчке. У команды остаются математические шансы на сохранение прописки. Для этого в последнем матче туркестанцы должны побеждать с разницей в девять мячей и ждать осечки «Жетысу», который с 23-емя баллами идет 11-ым.

Туран
1:1
Первый тайм: 0:0
Женис
Футбол, Казахстан, 25-й тур
3.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Turkistan Arena
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Туран
Женис
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