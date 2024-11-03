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Нигматуллин: Выход в плей-офф и удачи «Атланты» связаны с приходом Миранчука

Бывший вратарь Руслан Нигматуллин высказался об игре российского футболиста Алексея Миранчука в американской «Атланте Юнайтед».

Источник: Чемпионат.com

«МЛС очень даже по зубам Алексею. Нельзя назвать МЛС чемпионатом высокого уровня. В целом МЛС интересный, достаточно хорошо и вкусно его подают, как умеют в американских видах спорта. Высокое мастерство Миранчука, конечно же, кстати для “Атланты”.

Нельзя принижать достоинства Миранчука, потому что до прихода Алексея команда выглядела совсем по-другому. Все удачи и неожиданный выход в плей-офф — всё это связано с приходом Миранчука. У «Атланты» есть шансы идти дальше, но обыграть «Интер» во Флориде будет непросто«, — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом “Чемпионата” Ильёй Никульниковым.