«Фиорентина» победила «Торино» и ворвалась в топ-3 Серии А

Единственный гол забил Мойзе Кин на 41-й минуте игры.
Благодаря этой победе «фиалки» (22 очка) временно поднялись на третье место чемпионата Италии, опередив «Ювентус» (21) и «Интер» (21), у которого остается игра в запасе.
В Италии состоялся матч 11-го тура Серии А, в котором «Торино» на своем поле проиграл «Фиорентине» со счетом 0:1.
Единственный гол забил Мойзе Кин на 41-й минуте игры.
Благодаря этой победе «фиалки» (22 очка) временно поднялись на третье место чемпионата Италии, опередив «Ювентус» (21) и «Интер» (21), у которого остается игра в запасе.
Паоло Ваноли
Раффаэле Палладино
Мойзе Кин
(Лука Раньери)
41′
32
Ваня Милинкович-Савич
4
Себастьян Валюкевич
13
Гильермо Марипан
16
Маркус Хольмгрен Педерсен
23
Сауль Коко
9
Антонио Санабрия
24
Борна Соса
64′
20
Валентино Лазаро
10
Никола Влашич
79′
77
Кароль Линетти
28
Самуэле Риччи
74′
79′
7
Янн Карамо
61
Адриен Тамез
64′
8
Иван Илич
67′
18
Че Адамс
17′
92
Алю Нжие
43
Давид де Хеа
2
Додо
16
Лука Раньери
37
Пьетро Комуццо
4
Эдоардо Бове
90+2′
21
Робин Гозенс
23
Андреа Кольпани
63′
11
Жонатан Иконе
24
Амир Ричардсон
63′
29
Ясин Адли
7
Риккардо Соттиль
64′
99
Кристиан Куаме
9
Лукас Бельтран
75′
38
Роландо Мандрагора
20
Мойзе Кин
85′
3
Кристиано Бираги
2
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
8
1
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
3
16
Фолы
12
3
Офсайды
2
Главный судья
Федерико Ла Пенна
(Италия)