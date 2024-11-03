«Он сделал то, что должен был, поэтому он в “Атлетико”. Симеоне — о первом голе сына в Ла Лиге

Я говорил, что не буду тренировать сына Джованни (игрок «Наполи»). Что изменилось в плане Джулиано? Это вопрос для тех, кто не разбирается в ситуации. Мы не занимались его поиском, он был в академии «Атлетико». Я не покупал сына, он был в молодежной академии, поехал на Олимпиаду и хорошо себя проявил, в аренде тоже, поэтому он остался и продемонстрировал свои навыки. Будут и хорошие и плохие матчи, но он уверен, что у него есть все, что нужно", — сказал Симеоне на пресс-конференции.