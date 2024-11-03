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«Он сделал то, что должен был, поэтому он в “Атлетико”. Симеоне — о первом голе сына в Ла Лиге

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высказался об игре сына Джулиано Симеоне, который забил первый гол в Ла Лиге за мадридцев.

Источник: Getty Images

«Он сделал то, что должен был сделать, поэтому он в “Атлетико”. У него есть ответственность, я вижу его как футболиста. Когда мы решили оставить его, это было сделано с расчетом, что он может помочь “Атлетико”. Я не думаю ни о ком и ни о чем.

Я говорил, что не буду тренировать сына Джованни (игрок «Наполи»). Что изменилось в плане Джулиано? Это вопрос для тех, кто не разбирается в ситуации. Мы не занимались его поиском, он был в академии «Атлетико». Я не покупал сына, он был в молодежной академии, поехал на Олимпиаду и хорошо себя проявил, в аренде тоже, поэтому он остался и продемонстрировал свои навыки. Будут и хорошие и плохие матчи, но он уверен, что у него есть все, что нужно", — сказал Симеоне на пресс-конференции.

«Атлетико» в матче 12-го тура обыграл «Лас-Пальмас» со счетом 2:0.

Атлетико
2:0
Первый тайм: 1:0
Лас-Пальмас
Футбол, Испания, Тур 12
3.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Estadio Civitas Metropolitano
Главные тренеры
Диего Симеоне
Диего Мартинес
Голы
Атлетико
Джулиано Симеоне
(Науэль Молина)
37′
Александр Серлот
(Родриго де Пауль)
84′
Составы команд
Атлетико
13
Ян Облак
2
Хосе Хименес
15
Клеман Лангле
73′
16
Науэль Молина
6
Коке
15
Хави Галан
84′
23
Рейнилдо Мандава
8
Пабло Барриос
46′
4
Конор Галлахер
7
Антуан Гризманн
65′
9
Александр Серлот
12
Самуэл Лино
46′
5
Родриго де Пауль
19
Хулиан Альварес
65′
10
Анхель Корреа
22
Джулиано Симеоне
85′
20
Аксель Витсель
Лас-Пальмас
15
Скотт Маккенна
23
Алекс Муньос
29
Дариу Эссугу
10
Альберто Молейро
18
Вити Росада
88′
1
Яспер Силлессен
60′
13
Динко Хоркаш
4
Алекс Суарес
81′
3
Мика Мармоль
8
Хосе Кампанья
64′
5
Хави Муньос
20
Кириан Родригес
87′
14
Ману Фустер
19
Сандро Рамирес
64′
16
Оливер Макберни
37
Фабиу Силва
87′
17
Хайме Мата
Статистика
1
Желтые карточки
1
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
15
Удары (всего)
1
3
Удары в створ
1
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
1
13
Фолы
13
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Атлетико
Чемпионат Испании: таблица и календарь