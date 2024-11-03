Эту «Барсу» кто-то остановит?! Теперь — лёгкая победа в дерби и колдовство с офсайдами

Флик оставил на лавке Кунде (его сменил Форт) и Фермина, зато впервые с середины сентября сразу вышел Ольмо. Интересно, что тогда играли тоже с земляками — в том числе за счёт гола Дани удалось разгромить «Жирону» (4:1). Как раз он должен был забивать и сегодня в самом начале матча после филигранной атаки: Ямаль пяткой переадресовал передачу Левандовского на Форта, и тот подал — а Ольмо головой пробил выше. Поменяй его местами с поляком — быть бы голу.