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Эту «Барсу» кто-то остановит?! Теперь — лёгкая победа в дерби и колдовство с офсайдами

«Эспаньол» забил четыре раза. И только один — по правилам.

Источник: Getty Images

«Эспаньол» вылетал в Сегунду и не играл с «Барсой» полтора года. Возможно, стоило там задержаться, ведь в каталонском дерби сине-гранатовые победили с запасом. Но это только если смотреть на счёт. Уж больно не везло аутсайдеру.

Флик оставил на лавке Кунде (его сменил Форт) и Фермина, зато впервые с середины сентября сразу вышел Ольмо. Интересно, что тогда играли тоже с земляками — в том числе за счёт гола Дани удалось разгромить «Жирону» (4:1). Как раз он должен был забивать и сегодня в самом начале матча после филигранной атаки: Ямаль пяткой переадресовал передачу Левандовского на Форта, и тот подал — а Ольмо головой пробил выше. Поменяй его местами с поляком — быть бы голу.

Зато у Ольмо всё удалось на 12-й минуте. Ямаль внешней стороной стопы красиво вырезал в центр штрафной, оставив в дураках сразу нескольких оппонентов, а Дани замкнул в касание. Гарсии удалось лишь перевести мяч в перекладину, от которой тот и залетел в ворота. Но главное тут — конфетные действия Ламина. Он и финт Зидана демонстрировал периодически. Не хочется сглазить (привет Ансу Фати), но такими темпами 17-летний гений скоро поднимет над головой «Золотой мяч».

«Эспаньол», конечно, пару раз огрызнулся. Но следующий мяч всё равно забила «Барселона», и долго ждать не пришлось. На 23-й минуте Касадо выступил идеальным плеймейкером и забросил вперёд из глубины на ход Рафиньи, который выдержал линию офсайда, как не выдерживают лучшие сорта вина, выскочил один на один с Гарсией и технично перебросил его. Помните, каким чужеродным элементом бразилец казался в предыдущем сезоне? Пора бы забыть, потому что в нынешнем он прекрасен.

Дальше стартовала череда везений. Через несколько минут гол Каррераса отменили из-за крошечного офсайда у Эль-Хилали, и чуть ли не сразу же Ольмо оформил дубль: его никто не держал, вот он и пробил из-за пределов штрафной. Спасибо и Рафинье за перехват у Техеро, и Бальде за передачу, и Кабрере за небольшой рикошет.

Второй тайм должен был стать чистейшей формальностью. Вот только «Эспаньол» был против. Как же он сражался! И как ему не фартило. Второй гол — снова из мини-офсайда! В первый раз туда угодила стопа Эль-Хилали, и забитый мяч Каррераса аннулировали, а теперь во вне игры попала часть затылка самого Хофре! Этого парня явно кто-то заколдовал.

Следом Пуадо на дуэль с Пеньей выскочил и не переиграл его. «Эспаньол» воспрял, однако на табло это не отражалось. И вот на 63-й минуте наконец-то всё было легитимно. Видимо, потому что в сторонке находился Каррерас. Ромеро прострелил слева на дальнюю штангу, и Пуадо рикошетом от штанги по правилам распечатал ворота сине-гранатовых.

Что же было дальше? Ещё один отменённый гол! Третий! Хотя тут всё стало понятно уже в момент паса… правильно, Каррераса. Мяч уже успел покинуть пределы поля перед тем, как Хофре переадресовал его на Пуадо.

Во второй половине «Барса» позволила «Эспаньолу» слишком многое. И тоже разок, чтобы соперникам не было так обидно, забила из офсайда — постарался Фати. Впрочем, ранее она добилась солидного гандикапа, так что почему бы и нет? Могла себе позволить. По ожидаемым голам вышло 1,43 xG на 0,97. Это общий результат, а во втором тайме получилось 1,43 xG на 0,97. Ощутимая разница, правда?

Теперь «Барселона» опережает «Реал» на солидные девять очков. У мадридцев есть матч в запасе, и всё равно перевес каталонцев выглядит весьма существенным.

Георгий Илющенко

Барселона
3:1
Первый тайм: 3:0
Эспаньол
Футбол, Испания, Тур 12
3.11.2024, 18:15 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Маноло Гонсалес
Голы
Барселона
Дани Ольмо
(Ламин Ямаль)
12′
Рафинья
(Марк Касадо)
23′
Дани Ольмо
(Алехандро Бальде)
31′
Эспаньол
Хави Пуадо
(Карлос Ромеро)
63′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
2
Пау Кубарси
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
19
Ламин Ямаль
9
Роберт Левандовски
32
Эктор Форт
78′
23
Жюль Кунде
8
Педри
85′
6
Гави
17
Марк Касадо
56′
16
Фермин Лопес
20
Дани Ольмо
56′
21
Френки де Йонг
11
Рафинья
85′
10
Ансу Фати
Эспаньол
1
Хоан Гарсия
6
Леандро Кабрера
12
Альваро Техеро
17
Жофре Каррерас
11′
20
Алекс Крал
7
Хави Пуадо
4
Мараш Кумбулла
40′
3
Серхи Гомес
22
Карлос Ромеро
78′
14
Брайан Оливан
23
Омар Эль Хилали
78′
37
Наджи Унювар
18
Альваро Агуадо
62′
40
Джастин Смит
35
Рафель Бауса
54′
62′
16
Валид Чеддира
81′
Статистика
0
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
14
Удары (всего)
10
9
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
9
Угловые
5
13
Фолы
14
3
Офсайды
6
Судейская бригада
Главный судья
Хосе Луис Мунуэра Монтеро
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Эспаньол
Чемпионат Испании: таблица и календарь