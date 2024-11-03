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В «Тоболе» сделали заявление после сенсации в матче с «Астаной»

Главный тренер «Тобола» Нурбол Жумаскалиев прокомментировал исход матча 25-го тура премьер-лиги против «Астаны», передает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Источник: ФК "Тобол"

Встреча прошла в Костанае и завершилась со счетом 1:0 в пользу «Тобола».

«Прежде всего, выражаю большую благодарность нашим сегодняшним соперникам, показавшим хорошую игру. Также спасибо нашим болельщикам, которые оказали достойную поддержку. Ребята тоже выступили отлично — мы выполнили цель на игру и одержали такую победу. Осталась последняя игра, к ней и готовимся», — заявил Жумаскалиев.

Благодаря победе «Тобол» сохранил шансы на попадание в еврокубковую зону и в число призеров КПЛ. Сейчас у команды 39 очков и она опережает «Ордабасы» по разнице мячей и занимает четвертую строчку.

Отметим, что лидерство в чемпионате удерживает алматинский «Кайрат» с 44-мя очками. На втором месте «Астана» с 43-мя баллами, а третья строчка у «Актобе» с 40 пунктами.

Тобол Кс
1:0
Первый тайм: 0:0
Астана
Футбол, Казахстан, 25-й тур
3.11.2024, 00:00 (МСК UTC+3)
Tcentralny
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