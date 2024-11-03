В «Тоболе» сделали заявление после сенсации в матче с «Астаной»

«Прежде всего, выражаю большую благодарность нашим сегодняшним соперникам, показавшим хорошую игру. Также спасибо нашим болельщикам, которые оказали достойную поддержку. Ребята тоже выступили отлично — мы выполнили цель на игру и одержали такую победу. Осталась последняя игра, к ней и готовимся», — заявил Жумаскалиев.