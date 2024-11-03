«МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

Главная новость этой недели не только для Манчестера, но и для всей футбольной Англии — Рубен Аморим возглавит «Юнайтед» 11 ноября. У Руда ван Нистелроя, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага, было всего три матча для пополнения резюме: «Челси», ПАОК и «Лестер».
Несмотря на кризис, победа над лондонцами в воскресенье могла вернуть «МЮ» в гонку за топ-4: отставание от «Арсенала» составило бы лишь четыре очка. Но для этого сначала нужно было обыграть «Челси», который в этом сезоне целит достаточно высоко. Впрочем, статистика была за «красными дьяволами»: синие не побеждают на «Олд Траффорд» 11 лет — с 5 мая 2013-го, когда забивал Хуан Мата.
Энцо Мареска не сделал ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с игрой предыдущего тура против «Ньюкасла». На поле появилась все та же связка в центре обороны — Колвилл — Фофана, в центре полузащиты расположились Кайседо и Лавиа, а впереди — атакующая четверка, которую составили Нету, Палмер, Мадуэке и Джексон. Классические для нынешнего «Челси» 4−2−3−1.
Ван Нистелрой также обошелся без сюрпризов. Небольшим удивлением разве что можно назвать решение оставить в запасе Зиркзе и Линделефа, а вместо них выпустить с первых минут Мартинеса и Хейлунна. Нидерландский специалист отзеркалил схему своего визави.
Почти без моментов
«Юнайтед» начал по-хозяйски, сразу завладев территориальным преимуществом в дебюте встречи. Правда, какие-либо опасные атаки им сконструировать не удалось. Хейлунн боролся и цеплялся за мячи, но одноклубники будто не успевали за его активными движениями.
Гости выдержали стартовый напор и ближе к 15-й минуте отодвинули игру со своей половины поля. Тогда же возник и первый опасный момент у ворот Онана: после подачи Палмера с углового Мадуэке опередил Фофана и зарядил в штангу. Возможно, если бы партнеры по команде заранее и четко определились с тем, кто будет играть по мячу, дело бы закончилось голом. Но этого не произошло.
Центром притяжения в «Челси», конечно же, был Палмер. Талантливый англичанин, проводящий второй сверхрезультативный сезон подряд, регулярно получал передачи в свободных зонах и задавал темп игры синих. Но одних его усилий не хватало.
У «МЮ» был небольшой крен на левый фланг, где активно действовали Мазрауи и Рэшфорд. Их связка часто напрягала Гюсто, который не всегда успевал возвращаться в оборону после своих подключений вперед.
За всю первую 45-минутку команды создали всего два реально интересных момента: попадание Мадуэке и Рэшфорда в каркас ворот. Лишь по одному удару в створ от двух топовых клубов — это явно не то, чего зрители ожидали увидеть от такой громкой вывески.
Санчес подарил сопернику пенальти, «Челси» ответил стандартом
После перерыва Мареска решился на одно изменение — выпустил Кукурелью вместо висевшего на желтой Гюсто. В связи с этим на правый фланг защиты перешел Джеймс, а вышедший на поле испанец перебрался на родную для себя позицию на левом краю.
Не сказать, что во втором тайме игра кардинально поменялась. Скорости по-прежнему были неплохие, эпизодами команды раскрывались. Но вот опасности у ворот друг друга не создавали никакой.
Все изменилось на 68-й минуте, когда Хейлунн принял передачу во вратарской и попытался обыграть Санчеса. Голкиперу «Челси» пришлось фолить, хотя делать это было не обязательно — мяч уходил к лицевой линии. Главный арбитр Роберт Джонс быстро разобрался в эпизоде и назначил 11-метровый удар, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. Ван Нистелрой праздновал так, будто не знал, что скоро его кресло займет Аморим. Английские комментаторы в этот момент задавались вопросом: «А не поторопились ли боссы “МЮ” с назначением португальца?».
Однако радость «красных дьяволов» длилась недолго. Сразу после пропущенного мяча в составе синих вышли Энцо Фернандес и Михаил Мудрик. Украинец тут же косвенно поучаствовал в голевом эпизоде, пропустив между ногами мощный удар с лета одноклубника Кайседо. Выстрел эквадорца с подбора получился настолько сильным, что Онана выручить не сумел, хоть мяч и залетел в ближний угол.
На этом «Челси» подуспокоился, а «Юнайтед» мог забить еще. В самой концовке встречи классный по исполнению удар нанес Гарначо, но снаряд пролетел в считаных сантиметрах от «девятки». Бруну имел хороший шанс оформить дубль, но отправил мяч на трибуну за воротами Санчеса из убойнейшей позиции.
Ничья 1:1. И этот результат кажется вполне справедливым, хоть «МЮ» был чуть ближе к победе. Лондонцы вновь не смогли прервать неудачную серию и взять три очка на «Олд Траффорд».
Ван Нистелрой не проигрывает в своем втором матче на тренерском посту. Может, руководству «Манчестера» и правда стоило дать шанс нидерландцу и не торопиться с приглашением Аморима?
Роман Кольцов