Таллахасси
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

Может, ван Нистелрою нужно было дать шанс?

Источник: Reuters

Главная новость этой недели не только для Манчестера, но и для всей футбольной Англии — Рубен Аморим возглавит «Юнайтед» 11 ноября. У Руда ван Нистелроя, который исполняет обязанности главного тренера после увольнения Эрика тен Хага, было всего три матча для пополнения резюме: «Челси», ПАОК и «Лестер».

Несмотря на кризис, победа над лондонцами в воскресенье могла вернуть «МЮ» в гонку за топ-4: отставание от «Арсенала» составило бы лишь четыре очка. Но для этого сначала нужно было обыграть «Челси», который в этом сезоне целит достаточно высоко. Впрочем, статистика была за «красными дьяволами»: синие не побеждают на «Олд Траффорд» 11 лет — с 5 мая 2013-го, когда забивал Хуан Мата.

Энцо Мареска не сделал ни одного изменения в стартовом составе по сравнению с игрой предыдущего тура против «Ньюкасла». На поле появилась все та же связка в центре обороны — Колвилл — Фофана, в центре полузащиты расположились Кайседо и Лавиа, а впереди — атакующая четверка, которую составили Нету, Палмер, Мадуэке и Джексон. Классические для нынешнего «Челси» 4−2−3−1.

Ван Нистелрой также обошелся без сюрпризов. Небольшим удивлением разве что можно назвать решение оставить в запасе Зиркзе и Линделефа, а вместо них выпустить с первых минут Мартинеса и Хейлунна. Нидерландский специалист отзеркалил схему своего визави.

Почти без моментов

«Юнайтед» начал по-хозяйски, сразу завладев территориальным преимуществом в дебюте встречи. Правда, какие-либо опасные атаки им сконструировать не удалось. Хейлунн боролся и цеплялся за мячи, но одноклубники будто не успевали за его активными движениями.

Гости выдержали стартовый напор и ближе к 15-й минуте отодвинули игру со своей половины поля. Тогда же возник и первый опасный момент у ворот Онана: после подачи Палмера с углового Мадуэке опередил Фофана и зарядил в штангу. Возможно, если бы партнеры по команде заранее и четко определились с тем, кто будет играть по мячу, дело бы закончилось голом. Но этого не произошло.

Центром притяжения в «Челси», конечно же, был Палмер. Талантливый англичанин, проводящий второй сверхрезультативный сезон подряд, регулярно получал передачи в свободных зонах и задавал темп игры синих. Но одних его усилий не хватало.

У «МЮ» был небольшой крен на левый фланг, где активно действовали Мазрауи и Рэшфорд. Их связка часто напрягала Гюсто, который не всегда успевал возвращаться в оборону после своих подключений вперед.

За всю первую 45-минутку команды создали всего два реально интересных момента: попадание Мадуэке и Рэшфорда в каркас ворот. Лишь по одному удару в створ от двух топовых клубов — это явно не то, чего зрители ожидали увидеть от такой громкой вывески.

Санчес подарил сопернику пенальти, «Челси» ответил стандартом

После перерыва Мареска решился на одно изменение — выпустил Кукурелью вместо висевшего на желтой Гюсто. В связи с этим на правый фланг защиты перешел Джеймс, а вышедший на поле испанец перебрался на родную для себя позицию на левом краю.

Не сказать, что во втором тайме игра кардинально поменялась. Скорости по-прежнему были неплохие, эпизодами команды раскрывались. Но вот опасности у ворот друг друга не создавали никакой.

Все изменилось на 68-й минуте, когда Хейлунн принял передачу во вратарской и попытался обыграть Санчеса. Голкиперу «Челси» пришлось фолить, хотя делать это было не обязательно — мяч уходил к лицевой линии. Главный арбитр Роберт Джонс быстро разобрался в эпизоде и назначил 11-метровый удар, который уверенно реализовал Бруну Фернандеш. Ван Нистелрой праздновал так, будто не знал, что скоро его кресло займет Аморим. Английские комментаторы в этот момент задавались вопросом: «А не поторопились ли боссы “МЮ” с назначением португальца?».

Однако радость «красных дьяволов» длилась недолго. Сразу после пропущенного мяча в составе синих вышли Энцо Фернандес и Михаил Мудрик. Украинец тут же косвенно поучаствовал в голевом эпизоде, пропустив между ногами мощный удар с лета одноклубника Кайседо. Выстрел эквадорца с подбора получился настолько сильным, что Онана выручить не сумел, хоть мяч и залетел в ближний угол.

На этом «Челси» подуспокоился, а «Юнайтед» мог забить еще. В самой концовке встречи классный по исполнению удар нанес Гарначо, но снаряд пролетел в считаных сантиметрах от «девятки». Бруну имел хороший шанс оформить дубль, но отправил мяч на трибуну за воротами Санчеса из убойнейшей позиции.

Ничья 1:1. И этот результат кажется вполне справедливым, хоть «МЮ» был чуть ближе к победе. Лондонцы вновь не смогли прервать неудачную серию и взять три очка на «Олд Траффорд».

Ван Нистелрой не проигрывает в своем втором матче на тренерском посту. Может, руководству «Манчестера» и правда стоило дать шанс нидерландцу и не торопиться с приглашением Аморима?

Роман Кольцов

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 10
3.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
70′
Челси
Мойсес Кайседо
74′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
90+3′
20
Диогу Далот
45+1′
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
85′
17
Алехандро Гарначо
25
Мануэль Угарте
42′
84′
2
Виктор Линделеф
9
Расмус Хейлунн
84′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
67′
73′
16
Амад Диалло
90+5′
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
24
Рис Джеймс
29
Уэсли Фофана
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
90+4′
27
Мало Гюсто
36′
46′
3
Марк Кукурелья
45
Ромео Лавиа
70′
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
70′
10
Михаил Мудрик
Статистика
6
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
19
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь