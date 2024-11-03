«МЮ» уже лучше без тен Хага — зацепили ничью с «Челси». Лондонцев спас шикарный удар Кайседо

Несмотря на кризис, победа над лондонцами в воскресенье могла вернуть «МЮ» в гонку за топ-4: отставание от «Арсенала» составило бы лишь четыре очка. Но для этого сначала нужно было обыграть «Челси», который в этом сезоне целит достаточно высоко. Впрочем, статистика была за «красными дьяволами»: синие не побеждают на «Олд Траффорд» 11 лет — с 5 мая 2013-го, когда забивал Хуан Мата.