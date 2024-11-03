Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фернандеш: Я извинился перед тен Хагом

«Я всегда выкладывался на 100%, и тен Хаг знает об этом. Я поговорил с тен Хагом и извинился перед ним, я был разочарован, что он ушёл, и пытался помочь ему. Я не забивал голов, мы не забивали голов, и я чувствую ответственность за его увольнение на нас», — приводит слова Фернандеша журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).