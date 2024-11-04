Руд ван Нистелрой разочарован тем, что «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Челси»

"В целом это был очень хороший матч. Игроки действительно хорошо сражались на каждом дюйме поля. Было очень приятно наблюдать. Учитывая все моменты, которые мы создали, мы могли забить ещё один мяч и выиграть матч. Жаль, что мы не смогли этого сделать. В целом я немного разочарован, что мы не выиграли.