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Руд ван Нистелрой разочарован тем, что «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Челси»

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой высказался о матче 10-го тура английской Премьер-лиги с лондонским «Челси» (1:1).

Источник: Getty Images

"В целом это был очень хороший матч. Игроки действительно хорошо сражались на каждом дюйме поля. Было очень приятно наблюдать. Учитывая все моменты, которые мы создали, мы могли забить ещё один мяч и выиграть матч. Жаль, что мы не смогли этого сделать. В целом я немного разочарован, что мы не выиграли.

Это были эмоциональные американские горки — почти целая неделя, в течение которой произошло так много событий. Моя работа заключалась в том, чтобы поддерживать равновесие в команде. Я приехал сюда, чтобы помочь клубу в любом качестве. После этих двух матчей я надеюсь, что у нас всё получится.

Это особенное чувство — вернуться в этот город и клуб. Я действительно наслаждаюсь каждой минутой. Я стараюсь делиться культурой клуба, города и болельщиков. Это важная часть. Я рад, что могу поделиться этими моментами и помочь игрокам понять дух команды", — приводит слова ван Нистелроя BBC.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 10
3.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
70′
Челси
Мойсес Кайседо
74′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
90+3′
20
Диогу Далот
45+1′
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
85′
17
Алехандро Гарначо
25
Мануэль Угарте
42′
84′
2
Виктор Линделеф
9
Расмус Хейлунн
84′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
67′
73′
16
Амад Диалло
90+5′
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
24
Рис Джеймс
29
Уэсли Фофана
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
90+4′
27
Мало Гюсто
36′
46′
3
Марк Кукурелья
45
Ромео Лавиа
70′
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
70′
10
Михаил Мудрик
Статистика
6
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
19
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Челси
Чемпионат Англии: таблица и календарь