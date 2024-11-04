Эмоции Моуринью в Турции: упал на газон, оскорбил игрока «Трабзонспора» и заявил, что борется против системы

«Мы боремся против системы! Я говорю от имени “Фенербахче”. Мы не хотим видеть арбитра Атиллу Караоглана ни на ВАР, ни в качестве главного судьи. Мы обсуждали некоторые вещи перед моим приездом в Турцию, я не верил, но оказалось, что все еще хуже. Именно поэтому после победы мы так праздновали. Мы победили очень, очень влиятельных людей. Мы не сдадимся. Я зол на тех представителей “Фенербахче”, которые привели меня сюда, они рассказали только половину правды. Если бы знал все, никогда бы не оказался в Турции», — цитирует португальца Tartismali.