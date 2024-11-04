«Барселона» за тайм решила судьбу дерби, «Аталанта» разгромила «Наполи», Шапи забил за лидирующий «Арис»

Впрочем, хороши в этом сезоне многие игроки сине-гранатовых. Касадо — глубинный диспетчер, чей пас на Рафинью стал украшением дерби. А у бразильца, который успел подсечь мяч над вратарем, прежде чем тот в него врезался, уже семь мячей. Всего же «Барса» за двенадцать стартовых турах поразила цель 40 раз. Лучше было только в чемпионате-1950/51. А если перевести текущую результативность на достижения тренеров-дебютантов ла лиги, то Ханси Флик повторил лучший старт XXI века за авторством Зинедина Зидана. Вот только второй тайм немца вряд ли порадовал: «Барса» пропустила, еще два гола в ее ворота отменили из-за офсайда, а эффективность атаки снизилась.