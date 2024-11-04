Лионель Месси может вернуться в «Барселону» в 2026 году

В 2024 году Месси принял участие в 24 матче на клубном уровне во всех турнирах, в которых он отметился 22 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.