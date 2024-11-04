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Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — абсолютно средняя команда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Ирландии, а ныне футбольный эксперт Рой Кин высказался об игре «красных дьяволов» в этом сезоне.

Источник: Чемпионат.com

«Этот “Манчестер Юнайтед” — абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы — никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо», — приводит слова Кина Sky Sports.

Напомним, в матче 10-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» встречался с «Челси». Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. В качестве главного арбитра встречи выступил Роберт Джонс. Итоговый результат — 1:1. «Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала 12 очков за 10 матчей.

Манчестер Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:0
Челси
Футбол, Англия, Тур 10
3.11.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Old Trafford
Главные тренеры
Руд ван Нистелрой
Энцо Мареска
Голы
Манчестер Юнайтед
Бруну Фернандеш
70′
Челси
Мойсес Кайседо
74′
Составы команд
Манчестер Юнайтед
24
Андре Онана
3
Нуссаир Мазрауи
4
Маттейс де Лигт
6
Лисандро Мартинес
90+3′
20
Диогу Далот
45+1′
8
Бруну Фернандеш
18
Каземиру
85′
17
Алехандро Гарначо
25
Мануэль Угарте
42′
84′
2
Виктор Линделеф
9
Расмус Хейлунн
84′
11
Джошуа Зиркзе
10
Маркус Рэшфорд
67′
73′
16
Амад Диалло
90+5′
Челси
1
Роберт Санчес
6
Леви Колвилл
24
Рис Джеймс
29
Уэсли Фофана
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
7
Педру Нету
15
Николас Джексон
90+4′
27
Мало Гюсто
36′
46′
3
Марк Кукурелья
45
Ромео Лавиа
70′
8
Энцо Фернандес
11
Нони Мадуэке
70′
10
Михаил Мудрик
Статистика
6
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
12
4
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
4
Угловые
8
19
Фолы
14
4
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Роберт Джонс
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Чемпионат Англии: таблица и календарь