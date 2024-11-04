Рой Кин: «Манчестер Юнайтед» — абсолютно средняя команда

«Этот “Манчестер Юнайтед” — абсолютно средняя команда. Все статистические данные подтверждают это. У них то успехи, то провалы — никогда не знаешь, как команда будет выглядеть в следующем матче. А это не очень хорошо», — приводит слова Кина Sky Sports.