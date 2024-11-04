Анчелотти: Винисиус грустит, но не потому, что не выиграл «Золотой мяч»

«Мы пережили трудную неделю, потому что здесь необычная атмосфера, но это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что произошло с “Золотым мячом”. “Золотой мяч” прошел, поздравляю тех, кто занял призовые места. Но печали нет, обстановка совсем другая из-за того, что произошло в Испании (крупнейшее наводнение, унесшие по последним данным не менее 200 жизней — прим. Sport24).