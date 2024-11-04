Анчелотти: Винисиус грустит, но не потому, что не выиграл «Золотой мяч»

Напомним, главный трофей среди футболистов выиграл полузащитник «Манчестер Сити» Родри, а Винисиус занял вторую позицию, хоть и считался главным фаворитом.
«Мы пережили трудную неделю, потому что здесь необычная атмосфера, но это не имеет абсолютно никакого отношения к тому, что произошло с “Золотым мячом”. “Золотой мяч” прошел, поздравляю тех, кто занял призовые места. Но печали нет, обстановка совсем другая из-за того, что произошло в Испании (крупнейшее наводнение, унесшие по последним данным не менее 200 жизней — прим. Sport24).
Вини в порядке, как и все мы. Мы все понимаем, что происходит. Мы не сыграли матч из-за этого. В сложившихся обстоятельствах Винисиус хорошо тренировался.
Повторяю, Винисиус грустит, как и все мы, но не потому, что он не выиграл «Золотой мяч», а потому, что он видит, что происходит в Валенсии", — цитирует Анчелотти RMC Sport.