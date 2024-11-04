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Источник: Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в команде

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой пользуется широкой поддержкой среди игроков.

Источник: Getty Images

Как сообщает Sky Sports, футболисты хотят, чтобы специалист остался в команде и после прихода Рубена Аморима на пост главного тренера. Они желают, чтобы голландец вошел в тренерский штаб португальца.

Ван Нистелрой также уважаем руководством клуба из-за своей манеры общения. Конкретных решений по составу тренерского штаба Аморима пока не принято, но новый тренер хочет привлечь пятерых помощников из «Спортинга», включая своих давних коллег Карлоса Фернандеша и Аделио Кандидо, а также опытного Эмануэля Ферро.

Если это случится, то Руду трудно будет найти место в тренерском штабе, однако он ранее заявил, что готов помогать команде в любом качестве.

Напомним, 1 ноября «МЮ» официально объявил о назначении Аморима. Португалец приступит к своим обязанностям 11 ноября.

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