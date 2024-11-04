Источник: Игроки «Манчестер Юнайтед» хотят, чтобы ван Нистелрой остался в команде

Ван Нистелрой также уважаем руководством клуба из-за своей манеры общения. Конкретных решений по составу тренерского штаба Аморима пока не принято, но новый тренер хочет привлечь пятерых помощников из «Спортинга», включая своих давних коллег Карлоса Фернандеша и Аделио Кандидо, а также опытного Эмануэля Ферро.