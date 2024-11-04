Бывшего игрока «Барселоны» Артуро Видаля обвинили в сексуальном насилии

По данным источника, инцидент произошёл в баре в Витакуре. Жертва находилась в состоянии наркотического опьянения, после чего подверглась сексуальному насилию со стороны Видаля. Помимо полузащитника, в деле также фигурируют несколько спортсменов «Коло-Коло».