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Бывшего тренера «Зенита» приняли за русского шпиона в Чехии: «Выразил мнение о том, что думаю о Гашеке»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела заявил, что в Чехии его посчитали русским шпионом из-за того, что он не согласился с высказываниями олимпийского чемпиона Доминика Гашека о России.

Источник: Getty Images

Бывший вратарь сборной Чехии по хоккею неоднократно призывал Национальную хоккейную лигу (НХЛ) приостановить действие контрактов российских игроков из-за ситуации на Украине.

"Однажды выразил свое мнение о том, что думаю о Гашеке, так за это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Все, что говорит Гашек, — это ненормально. В Чехии одни поддерживают его мнение, другие — меньше. Но я не Гашек. Я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах. Я не против того, что хоккеисты из России играют в НХЛ.

Не знаю, зачем так ведет себя Гашек. Он же хотел пойти в политику и стать сенатором, но люди из Чехии не позволили этому быть. Народ не дал ему власти«, — приводит РИА Новости слова Петржелы, который работал в “Зените” с 2003 по 2006 год.

Зенит