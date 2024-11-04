Бывшего тренера «Зенита» приняли за русского шпиона в Чехии: «Выразил мнение о том, что думаю о Гашеке»

"Однажды выразил свое мнение о том, что думаю о Гашеке, так за это в Чехии меня приняли за русского шпиона. Все, что говорит Гашек, — это ненормально. В Чехии одни поддерживают его мнение, другие — меньше. Но я не Гашек. Я такое не говорю и никогда не скажу о российских спортсменах. Я не против того, что хоккеисты из России играют в НХЛ.