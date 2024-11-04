Творец нового «Арсенала» внезапно ушёл из клуба. В клуб, который выше в таблице АПЛ

Например, на официальном сайте «Арсенала» за 2020 год можно найти интервью Эду, в котором он рассказывает, как ещё полгода назад составлял с Артетой трансферный план, а потом убеждал владельцев в его целесообразности: «Если бы вы видели мой план шесть или семь месяцев назад, когда я составлял его с Артетой, то Парти уже находился в списке. […] После множества встреч я получил от владельцев зелёный свет на инвестицию денег в этот трансфер».