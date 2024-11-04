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Журналист Меана: «Реал» заранее знал, что Винисиус не выиграет «ЗМ», но не сказал игроку

Журналист Антон Меана сообщил инсайдерскую информацию, согласной которой мадридский «Реал» заранее знал, что его звёздный нападающий Винисиус Жуниор не выиграет «Золотой мяч» в этом году, однако решил скрыть эту информацию от самого бразильца.

«Реал» заранее знал о решении, но промолчал, предположительно, чтобы не отвлекать Винисиуса перед матчем с «Барселоной». Согласно источникам, близким к Винисиусу, окружение игрока ещё с пятницы позапрошлой недели подозревало, что бразилец не выиграет «Золотой мяч». Подозрение исходило не из каких-то наводок, это чистая интуиция, которая привела к тому, что они связались с «Реалом», и им сообщили, что, насколько известно клубу, Винисиус не станет победителем. Однако «Реал» предпочёл не сообщать об этом игроку, чтобы не отвлекать его от подготовки к «эль класико», — сказал Меана в подкасте Carrusel Canalla.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» в этом году стал полузащитник «Манчестер Сити» Родри. Церемония прошла в Париже 28 октября. На ней не присутствовал ни один представитель «сливочных».

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