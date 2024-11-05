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Балотелли дебютировал за «Дженоа», получив «горчичник» спустя 5 минут после выхода на поле

Одиозный нападающий Марио Балотелли дебютировал за «Дженоа» во вчерашнем матче 11-го тура Серии А с «Пармой» (1:0).

Источник: Чемпионат.com

Примечательно, что уже через пять минут после появления на поле на 86-й минуте встречи Балотелли получил жёлтую карточку.

Напомним, нападающий стал игроком генуэзского клуба 28 октября. Марио был в статусе свободного агента после истечения контракта с турецким «Адана Демирспор». В прошлом сезоне турецкой Суперлиги игрок принял участие в 16 матчах, в которых записал в свой актив семь голов и одну результативную передачу.

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых самыми известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер». Однако болельщикам Балотелли больше запомнился своими частыми хулиганскими выходками как на поле, так и за его пределами.

Парма
0:1
Первый тайм: 0:0
Дженоа
Футбол, Италия, Тур 11
4.11.2024, 20:30 (МСК UTC+3)
Ennio Tardini
Главные тренеры
Фабио Пеккья
Альберто Джилардино
Голы
Дженоа
Андреа Пинамонти
80′
Составы команд
Парма
31
Дзион Судзуки
4
Ботонд Балог
14
Эмануэле Валери
15
Энрико Дель Прато
26
Войо Кулибали
19
Симон Зом
98
Деннис Ман
10
Адриан Бернабе
17′
61
Анас Хадж Мохамед
41′
46′
8
Науэль Эстевес
16
Мандела Кейта
36′
46′
11
Понтус Альмквист
28
Валентин Михэйлэ
83′
7
Адриан Бенедычак
13
Анж-Йоан Бонни
64′
9
Габриэль Шарпентье
Дженоа
1
Никола Леали
27′
14
Алессандро Вольякко
22
Хоан Васкес
82′
33
Алан Маттурро
2
Мортен Торсби
32
Мортен Френдруп
19
Андреа Пинамонти
3
Аарон Мартин
74′
20
Стефано Сабелли
59
Алессандро Дзаноли
54′
74′
69
Хонест Аханор
47
Милан Бадель
86′
73
Патрицио Масини
21
Джефф Эхатор
60′
86′
45
Марио Балотелли
90+1′
Статистика
2
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
15
0
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
3
Угловые
7
5
Фолы
18
0
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Марко Гуида
(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Дженоа
Парма
Чемпионат Италии: таблица и календарь