Балотелли дебютировал за «Дженоа», получив «горчичник» спустя 5 минут после выхода на поле

За свою клубную карьеру Марио Балотелли выступал за более чем 10 команд, из которых самыми известными являются «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Милан» и «Интер». Однако болельщикам Балотелли больше запомнился своими частыми хулиганскими выходками как на поле, так и за его пределами.