Страшилки из Бразилии: на поле во время матча кинули свиную голову, Юри Алберто чуть не сломал об нее ногу

Кто именно это сделал, пока неизвестно. Подозреваемые есть — полиция задержала двоих мужчин прямо на стадионе и даже отвезла в участок на допрос, но те отрицали вину. После беседы их отпустили. При этом один из мужчин в социальных сетях прямо называл себя виновником произошедшего. До матча он даже разместил видео со свиной головой в мешке — и обещал кинуть ее на поле. Вероятно, его спасло только то, что все его фотографии были с фильтром, скрывающим лицо.