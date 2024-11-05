«Манчестер Сити» готов расстаться с Грилишем в 2025 году — TEAMtalk

Действующие чемпионы Премьер-лиги решили заработать на игроке, и, хотя уход в январе выглядит маловероятным, все стороны решили, что расставание в конце сезона устроит всех.
В клубе возникли сомнения относительно роли игрока в команде на фоне его снижающейся значимости в стане «горожан». Также команде Хосепа Гвардиолы необходимо освободить место для будущих подписаний.
Сам игрок якобы готов рассмотреть свой уход из «Сити», так как он желает получать постоянную игровую практику, а не сидеть на скамейке запасных.
В текущем сезоне англичанин провёл за «горожан» во всех турнирах 10 матчей, в которых отметился двумя голевыми передачами.