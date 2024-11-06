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Лидер «Актобе» из сборной Казахстана решил строить карьеру в Европе

Защитник сборной Казахстана Алибек Касым хочет дождаться конкретных вариантов из-за рубежа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Источник: КФФ

Ранее СМИ связывали 26-летнего футболиста с «Астаной».

Минувшей зимой столичная команда действительно интересовалась Касымом, однако трансфер в итоге не состоялся.

У защитника еще год действует соглашение с «Актобе», и бесплатно отпускать его клуб не намерен.

Известно, что забивным защитником интересуются несколько команд из Европы. Среди них есть клубы Австрии, ранее приглашавшие воспитанника «Актобе» Максима Самородова до перехода в «Ахмат».

Что касается России, то интерес к нему проявляет «Сочи», ставящий задачу выхода в РПЛ в текущем сезоне.

В КПЛ-2024 на счету Алибека Касыма 22 матча, в которых он забил четыре гола.

Актобе
Казахстан