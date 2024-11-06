«Астана» или «Кайрат»? Стало известно, точное время объявления чемпиона КПЛ-2024

В данный момент лидером турнирной таблицы КПЛ является «Кайрат» с 44 очками. На один балл меньше у идущей второй «Астаны». Замыкает тройку лидеров «Актобе» — у них 40 очков. Также шансы на призовые места остаются у «Ордабасы», «Тобола» и «Елимая».