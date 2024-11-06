«Астана» или «Кайрат»? Стало известно, точное время объявления чемпиона КПЛ-2024

Все игры пройдут в воскресенье, 10 ноября, и начнутся в 14:00 по времени Астаны.
Так в это время сыграют «Женис» — «Кызылжар», «Атырау» — «Кайрат», «Кайсар» — «Тобол», «Актобе» — «Туран», «Астана» — «Жетысу», «Ордабасы» — «Елимай».
В данный момент лидером турнирной таблицы КПЛ является «Кайрат» с 44 очками. На один балл меньше у идущей второй «Астаны». Замыкает тройку лидеров «Актобе» — у них 40 очков. Также шансы на призовые места остаются у «Ордабасы», «Тобола» и «Елимая».
Отметим, что для выявления чемпиона страны может потребоваться «золотой матч», но для этого по итогам последнего тура у «Кайрата» и «Астаны» должно быть одинаковое количество очков.